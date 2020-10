’Stop met afgeven op de jeugd’

Onder het motto ’Daar doen we het voor’ worden studenten aangezet om de coronamaatregelen beter na te leven. Het startschot werd door minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs gegeven bij de Utrechtse studentenvereniging Unitas.

De actie, een initiatief van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), wordt gehouden omdat nog steeds een aanzienlijk deel van de coronabesmettingen plaatsvindt in studentenhuizen en op andere plekken waar studenten samenkomen. Uit een rapport van het RIVM over de week 13-20 oktober komt naar voren dat er 5532 jongeren tussen de 20 en 24 jaar besmet zijn bevonden (11% van het totaal), maar niet één van hen belandde in het ziekenhuis. In dezelfde periode zijn 123 ouderen tussen de 70 en 84 jaar met Covid-19 in het ziekenhuis opgenomen en overleden 53 personen eraan.

Omdat de jongeren zelf niet erg ziek worden, zien ze mogelijk niet de noodzaak om zich aan de sociale hygiëne-normen te houden. Maar ze kunnen wel de risicogroepen besmetten. De hoeveelheid virus die de jongeren bij zich dragen is namelijk hoog. „Deze campagne moet ervoor zorgen dat er onder studenten minder uitbraken komen”, zegt Eline Engel van de LKvV. „Studenten zijn de laatste periode negatief in het nieuws gekomen doordat ze zich niet altijd aan de coronaregels hielden. Dit is mooie kans om ook de goede bedoelingen van deze groep te laten zien.”

Sociaal leven

Professor Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie, is vol lof over de campagne. „We moeten stoppen met afgeven op de jeugd. We weten dat de hersenen bij jonge mensen nog volop in ontwikkeling zijn en het dus moeilijk is om je aan de regels te houden. Maar we weten we ook dat belonen helpt. Dus als we zeggen: ’wij denken dat jullie de verantwoordelijkheid kunnen nemen’, dan geeft dat jongeren een enorme boost.”

Het leven van studenten is veel veranderd”, legt Engel van de LKvV uit. „Normaal hebben ze een heel uitgebreid sociaal leven, dat is helemaal weggevallen. Daarnaast vallen ze ook niet in de risicogroep, maar kunnen wel anderen besmetten. Het is daarom dus extra belangrijk om ze bewust te maken voor de gevaren.”

De campagne vindt deels plaats op het internet, maar grotendeels op print. Zo worden er in verschillende studentensteden posters opgehangen om jongeren bewust te maken van de coronaregels. Op de website van het initiatief zijn de coronaregels te vinden.

Minister Van Engelshoven (Onderwijs) tijdens de lancering van de bewustwordingscampagne rond corona onder studenten. Ⓒ Foto ANP/HH

Influencers

Door de opzet van de campagne vraagt opvoedkundige Marina van der Wal zich af of de actie het verschil gaat maken. „Je moet juist veel meer op sociale media zitten. Betrek influencers erbij, want een duffe poster spreekt deze generatie niet aan”, zegt ze.

Voor jongeren is het volgens Van der Wal al lastig zat is om zich überhaupt aan regels te houden. „Ze zijn heel individualistisch opgevoed, dus rekening houden met elkaar of iets laten voor een ander is deze generatie niet gewend. Ze moeten nu opeens thuisblijven voor de oma van de achterburen. Als je wilt dat ze luisteren, moet je zwaar geschut inzetten.”

De opvoedkundige pleit er daarnaast voor dat ook ouders hulp krijgen om hun kroost in het gareel te houden. „Veel ouders hebben hun kinderen met keuzevrijheden op laten groeien. In deze periode moeten ze ook leren om ook grenzen te stellen en regels na te leven. Dat kan erg moeilijk zijn.”