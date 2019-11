Aanhoudingen na schoten op koffiebar Amsterdam

Ⓒ Google Maps

AMSTERDAM - De politie heeft twee mensen aangehouden in verband met de beschieting van een koffiebar in Amsterdam in de nacht van vrijdag op zaterdag. Rond 02.00 uur werd een koffietent aan het Gedempt Hamerkanaal in Amsterdam-Noord onder vuur genomen. De politie bevestigt dat na een bericht op AT5.