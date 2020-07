VS halen 11.800 militairen weg uit Duitsland, verhuizing hoofdkwartier

De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper komt woensdag met de invulling van de plannen. President Donald Trump had de troepenverplaatsing al aangekondigd. Hij vindt dat Duitsland te weinig uitgeeft aan de NAVO. Hij beschuldigd het land er verder van dat het profiteert van handel met de VS.

Volgens Duitse media worden militairen weggehaald uit drie bases in de deelstaat Beieren. Verder vertrekken er Amerikanen bij de vliegbasis Spangdahlem in de Eifel in Rijnland-Palts waar F-16 straaljagers gestationeerd zijn.

Bekijk ook: NAVO schrikt van Trump

Verhuizing militair hoofdkwartier

Ook verhuizen de VS hun militaire hoofdkwartier in Europa van Duitsland naar België. De verhuizing is onderdeel van het eerder al aangekondigde weghalen van troepen uit Duitsland.

Esper verklaarde dat de operatie enkele miljarden euro gaat kosten en in enkele weken op gang kan komen. De militairen die in Europa blijven gaan naar bases in Polen, Baltische staten, Italië en België. Het gaat om grondtroepen en luchtmacht.