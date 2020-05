Wat de demonstranten op de Koekamp rond drie uur wél duidelijk is geworden, is dat hun groep na een politiecharge flink is uitgedund. Tientallen medestanders zijn zojuist bij een politiecharge gearresteerd, zo weet het plukje achtergebleven demonstranten op het grasveldje tegenover Den Haag CS. Voor deze zekerheid heffen ze hun vuisten als een door motoragenten geëscorteerde oude stadsbus passeert. "Dan kunnen onze makkers wel eens zijn," zo signaleert een dertiger met een punk-uiterlijk. "Helden" zo wordt richting de bus geroepen.

Ordehandhaver Micha van het lockdownprotest weet niet zeker naar wie hij zwaait: "Arrestanten gaan weg in een politiebusje. Ik denk dat dit demonstranten zijn die ze de stad uit rijden." Hoewel later blijkt dat het wel degelijk om de aangehouden betogers ging, is dit niet zo gek bedacht. Burgemeester Remkes van Den Haag wachtte de demonstranten immers allerminst met bloemen op. De waarnemend burgervader voorzag al problemen toen hij afgelopen week het idee van demonstranten afkeurde om vijftig bijeenkomsten in zijn stad te houden met telkens dertig mensen.

Eén demonstratie op de Koekamp kreeg wél zijn zegen. Op voorwaarde dat slechts dertig mensen bijeen zouden komen en dat zij keurig anderhalve meter afstand van elkaar zouden houden. Sympathisanten mochten op grote afstand toekijken. Dat laatste ging niet helemaal goed. Groepen toeschouwers wilden in de middag bij de demonstranten kruipen, waarna de club te groot werd. De politie greep in en dreef de opdringende sympathisanten richting het stationsplein. "Daar wilden ze zich niet verspreiden", zo verklaart de Hermandad de daarop volgende charges en arrestaties. "We konden geen kant op, werden in een hoek gedreven", zo is de versie van Micha van de demo-ordedienst.

Hoe dan ook, een dagje Den Haag eindigde voor tientallen tegenstanders van de lockdown in eenzame opsluiting in een politiecel. Voor Micha valt nog een voordeeltje te noteren. Hij weet uiteindelijk precies waarvoor is geprotesteerd, zo laat hij nog weten: "Dit is nu dus een demonstratie voor de democratie geworden. Je ziet vandaag weer dat dit recht op protest ons door Rutte is afgenomen." Na een poging tot een handdruk loopt hij weg. De orde onder de vijftien overgeblevenen moet gehandhaafd.