Politie treedt op tegen hangjeugd: geen boete maar bezem

Buurtbewoners klagen al tijden over overlast in de Margrietlaan. Ook dinsdagavond waren er jongeren aanwezig. Ook was er ’behoorlijk wat afval’, iets wat vaker zou gebeuren volgens onder meer sociale mediagebruikers.

De agenten kozen een eigenzinnige aanpak. „In plaats van een bekeuring hebben wij de jeugd een bezem en stoffer en blik gegeven en de troep zelf laten opruimen”, vermeldt een wijkagent onder het alias ’jv’ op sociale media.

De agenten krijgen onder het Facebookbericht lof voor hun actie. Ook krijgen de jongeren – en hun ouders – de nodige kritiek. „De mensen van buurtpreventie lopen daar zondagochtend altijd het pleintje schoon te prikken, de jongelui vertikken het.” Een ander vindt het ’best wel triest dat de politie moet uitleggen dat je je gemaakte zooi moet opruimen’.