Twee mannen gearresteerd, zoon (9) verdacht van doden wolf in Hongarije

De wolf, uitgerust met een gps-apparaat, emigreerde naar verluidt van Zwitserland naar Hongarije, waar het dier begin april werd neergeschoten door de minderjarige in het noordoosten van Hongarije, zei de districtsrechtbank van Miskolc in een verklaring.

De jongen ging op jacht met het jachtwapen van zijn vader. Hij werd vergezeld door een volwassen vriend van zijn vader, die op de minderjarige moest oppassen. De jongen schoot de wolf neer, waarna ze het karkas van het dier in een auto stopten en de halsband met het gps-apparaat weggooiden, aldus de rechtbank.

Stroperij

Het onderzoek is nog gaande, maar als hun schuld wordt bewezen worden de twee mannen beschuldigd van het in gevaar brengen van een minderjarige en misbruik van een vuurwapen voor stroperij, voegde de rechtbank eraan toe.

De twee mannen worden tot 4 september vastgehouden wegens vluchtgevaar en de mogelijke vernietiging van bewijsmateriaal.

„Het illegaal doden van zeer beschermde diersoorten is een misdaad waarop maximaal drie jaar gevangenisstraf staat”, zei het Wereld Natuur Fonds Hongarije in een verklaring op Facebook. „Bovendien kan de natuurbeschermingsautoriteit ook boetes opleggen aan overtreders, die in de orde van miljoenen kunnen lopen”, voegde de organisatie eraan toe.