Partners mogen in sommige verpleeghuizen bij elkaar intrekken

Dat meldt Trouw. De Blije Borgh in Hendrik-Ido-Ambacht laat in één geval een partner inwonen. „Wij proberen in schrijnende situaties maatwerk te bieden”, zegt Han Hendrikse, directeur van De Blije Borgh. Bij de West-Brabantse zorginstelling Surplus is intrekken ’In principe’ mogelijk, en is dat in enkele gevallen ook gebeurd.

Volgens Actiz, de branchevereniging van zorginstellingen, is het ’inhuizen’ van partners niet in strijd met het bezoekverbod. Een woordvoerder stelt dat er meer zorginstellingen zijn die de mogelijkheid aanbieden of willen gaan bieden.