Orkaan Delta gaat aan land in Louisiana

Die staat is nog herstellende van orkaan Laura die ruim een maand geleden over Louisiana raasde. Het gaat om de tiende tropische storm of orkaan die de VS dit jaar treft. Dat is een record.

De storm is de laatste in een reeks natuurrampen in de VS. In Californië hebben bosbranden grote gebieden verwoest. De Atlantische Oceaan heeft dit jaar al 25 stormen voortgebracht. Er zijn er zoveel gevormd dat het orkaancentrum alle namen op zijn officiële lijst heeft opgebruikt en zijn toevlucht heeft genomen tot het Griekse alfabet om stormen aan te duiden.

Delta is zwakker dan Laura, maar veroorzaakt wel overstromingen en een stormvloed die op sommige plaatsen wel drie meter hoog kan worden.

Delta zal volgens experts waarschijnlijk ongeveer 2 miljard dollar aan schade veroorzaken in Louisiana. De schatting zou normaal 5 miljard zijn, maar is verlaagd omdat het gebied zes weken geleden al door Laura werd getroffen.