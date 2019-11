Verdachte opgepakt in onderzoek naar dood kapper Seif Ahmed

Vorige week maakte de politie bekend dat de Egyptenaar, die de laatste jaren in Amsterdam woonde en werkte als kapper, waarschijnlijk om het leven is gekomen door een misdrijf. Hij had een schotwond en hoewel de politie aanvankelijk ook rekening hield met zelfmoord, lijkt het er toch op dat hij is doodgeschoten. Op de achterbank zat zijn veertien maanden oude dochtertje. Zij bleef ongedeerd. Het slachtoffer was geen bekende van de politie.

Een getuige trof hem nog levend aan, maar na een reanimatiepoging overleed Ahmed alsnog. Ⓒ Politie

Een voorbijganger zag de man op dinsdagmiddag 1 oktober op een parkeerplaats bij tuinpark Nieuw Vredelust aan de Buitensingel. Hij zat bewegingsloos in zijn auto, waarop de politie werd gewaarschuwd. Hulpverleners hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dit mocht niet meer baten.

