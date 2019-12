Gewonde door botsing schip tegen brug Maastricht

De Sint Servaasbrug wordt alleen gebruikt door voetgangers en fietsers. Ⓒ Hollandse Hoogte / Olaf Kraak Fotografie

MAASTRICHT - Door de botsing van een schip tegen de Sint Servaasbrug in Maastricht, is een bemanningslid van het schip gewond geraakt. Dat meldt de politie. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet bekend.