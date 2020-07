President Trump mag vrijgave belastingaangiften niet blokkeren

Een rechtbank in New York had inzage gevraagd en hem gedagvaard, maar Trump weigerde. Een aanklager heeft het recht de financiële gegevens in te zien, waaronder ook belastingteruggaven, vinden de opperrechters in Washington.

Ook de tegenstanders van Trump in het parlement, de Democraten, eisten dat zij diens belastingaangiften mochten bekijken. Zij plaatsen vraagtekens bij de financiële handel en wandel van de president. Maar hier wees het Hooggerechtshof de zaak terug naar een lagere rechtbank.