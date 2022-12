Nep-zwangere Chinese smokkelt lading chips en iPhones in ’buik’

De lading chips en telefoons uit de buik Ⓒ Chinese douane

ZHUHAI - Een Chinese vrouw die zich zwanger voordeed om in haar nepbuik computerchips te smokkelen, is aangehouden toen ze vanuit Macau haar eigen land weer in wilde. Ze had 202 chips en negen smartphones verstopt in het neplichaamsdeel. In China is sinds 2020 een zwarte markt voor computerchips ontstaan nadat er grote leveringsproblemen waren ontstaan.