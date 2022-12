Treinpassagiers op Maaslijn vinden overleden machinist in cabine

De machinist (59) zette de trein rond 1:45 uur zondagnacht stil ter hoogte van Tienray, omdat hij meende iets te hebben geraakt.

Dat bleek naderhand een overstekende ree te zijn geweest. Nadat de machinist weer was ingestapt, ging de trein toch niet rijden. De twee passagiers in de trein vonden het lang duren en gingen op onderzoek uit. In de cabine vonden ze de levenloze machinist.

Hulpdiensten

Een van de passagiers belde de hulpdiensten. Die probeerden de machinist nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Voor het verplaatsen van de trein werd een andere machinist opgeroepen. De twee passagiers werden met een taxi naar hun bestemming gebracht. De politie onderzoekt de gang van zaken nog verder.

Een woordvoerster van Arriva bevestigt de trieste gebeurtenis. Het vervoersbedrijf zegt mee te leven met nabestaanden, vrienden en collega’s van de overleden machinist.