Na twee jaar opnieuw stil gestaan bij tramaanslag Utrecht

De herdenking begon vrijdagochtend om 10.30 uur, gevolgd door een minuut stilte om 10.43. De klokken van de Domtoren luidden op dit tijdstip vier keer, eenmaal voor ieder dodelijk slachtoffer.

„Ik vind het belangrijk dat je als samenleving signalen afgeeft”, zegt Monique Peltenburg (60) uit Utrecht. Ze kent een nabestaande van een slachtoffer en weet hoe groot de impact van de schietpartij was. Anders was ze ook gekomen, met tien gele narcissen. „Maar het geeft wel een extra dimensie.”

Een pandemie, waardoor noodgedwongen twee jaar niet met alle nabestaanden en belangstellenden op de onheilsplek herdacht kon worden, en een daaropvolgende oorlog in Europa maken de aanslag op het 24 Oktoberplein voor het gevoel misschien langer dan drie jaar geleden.

Geheugen gegrift

Toch staat alle Utrechters en veel Nederlanders die dag nog in het geheugen gegrift. De stad ging uren in lockdown. Er heerste gierende onzekerheid en grote angst in de stad. Terreur in Utrecht, wereldnieuws. Totdat Gökmen T. aan het eind van de middag werd opgepakt.

’Luguber’, noemt Simon van Keulen die dag. Hij is er als voorzitter van de CDA-afdeling Utrecht. „Onvoorstelbaar dat iemand tot zo’n daad kan komen. Ziek of niet, je doodt geen mensen.”

Het verlies blijft, en de rouw om de vier dodelijke slachtoffers en zes gewonden. Bij afwezigheid van burgemeester Sharon Dijksma (corona) was loco-burgemeester Lot van Hooijdonk er namens het college, en minister van Justitie Dilan Yeşilgöz-Zegerius namens de regering. Onder de steunbetuigers verder onder meer vertegenwoordigers van politie, Openbaar Ministerie, ambulance- en OV-personeel, provincie en gemeente Utrecht.

Eensgezind

Van Hooijdonk roemde vrijdagochtend de inzet van hulpverleners en saamhorigheid van Utrechters. „Eensgezind tegen terreur en destructie. Samen krabbelen we weer op. Utrecht buigt niet.”

„Het is goed en belangrijk dat we dit jaar de tramaanslag in brede kring kunnen herdenken. Het is een gebeurtenis die bij vele Utrechters en mensen in het hele land in het geheugen is gegrift”, zei burgemeester Sharon Dijksma eerder.

Levenslang

De herdenking begint om 10.30 uur op het 24 Oktoberplein, waar schutter Gökmen T. in 2019 willekeurig om zich heen begon te schieten in en om een sneltram. De Utrechter kreeg in 2020 levenslang opgelegd.

Om 10.43 uur, het tijdstip van de aanslag, wordt een minuut stilte gehouden. De bijeenkomst vindt plaats op de herinneringsplek die de gemeente na de aanslag heeft ingericht. Hier lagen vlak na de aanslag, en nog altijd, veel bloemen.