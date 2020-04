Versoepeling van strenge coronamaatregelen in België

De nieuwe richtlijn geldt ook voor personen met beperkte mobiliteit, zoals ouderen en zwangeren, en voor begeleiders van personen met een fysieke of mentale beperking. „Met de wijziging spelen we in op gezinnen die in de stad wonen en geen park in de buurt hebben”, zegt Yves Stevens, de woordvoerder van het crisiscentrum.

Het autoritje moet wel kort zijn. „Het is nog altijd niet de bedoeling dat mensen een grote afstand afleggen om in de Ardennen of aan zee te gaan wandelen.” Eerder op de dag prees Stevens de inwoners van België met hun gedisciplineerde gedrag om zich aan de coronamaatregelen te houden.

Het crisiscentrum heeft verder besloten dat naast wandelen, fietsen en hardlopen nu ook mag worden gerolschaatst en ook step of skateboard zijn toegestaan. Maar dat alleen „voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen” en niet in groepsverband. Daarna is terugkeer naar huis verplicht. Ook geldt dat men voor de activiteiten „permanent in beweging” moet zijn. In het park op een bankje gaan zitten, picknicken of zonnebaden is uit den boze. De politie mag een oogje toeknijpen voor ouderen die even willen uitrusten.