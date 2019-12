Dealers die drugsprijslijsten als folder verspreidden voor rechter

In januari van dit jaar ontdekten onder meer studenten een brief in hun brievenbus met daarop allerhande namen van harddrugs. Van cocaïne, xtc, MDMA, ketamine en speed tot het geneesmiddel Xanax: alles kon geleverd worden voor verschillende prijzen.

Telefoonnummer verraad dealers

Op de drugsprijslijsten stonden twee verschillende telefoonnummers, waarmee ontvangers van de brief terecht konden voor de drugs. Zij waren echter niet de enigen die daarmee uit de voeten konden. Vermoedelijk heeft de politie het tweetal in de kraag weten te vatten door gebruik te maken van datzelfde telefoonnummer. In april zijn zij aangehouden. Beiden worden verdacht van dealen. De rechtszaak start om 9 uur.

Verslaggever Joris van Duin is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).