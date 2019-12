Taakstraf voor dealer die bestellijst drugs als folder verspreidde

Ⓒ ANP

BREDA - Zoals eetzaken weleens prijslijsten door brievenbussen werpen, leek het Tilburger Lucas van der K. (27) een plausibel idee er een met allerhande harddrugs te verspreiden. Ook zijn persoonlijke telefoonnummer zette hij erop, om deals vlug af te ronden. Dat ook de politie zo’n pamflet in handen kreeg en hem zo al gauw op de korrel had, kwam bij de voormalig masterstudent niet in hem op. “Ik was allesbehalve rationeel.” De verantwoordelijken kregen donderdag bij de rechtbank in Breda een taakstraf van 240 uur en drie maanden voorwaardelijk cel.