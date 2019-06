FNV’ers wachten op uitslag

De FNV’ers konden vandaag tot 12.00 uur hun stem uitbrengen. De 105 leden van verschillende sectoren zullen de uitslag van het referendum eerst bespreken. De mogelijkheid bestaat dat zij het pensioenakkoord verwerpen.

Bekijk ook: Fikse verdeeldheid in ledenparlement

CNV-leden

Een ruime meerderheid (79 procent) van de CNV-leden heeft ingestemd met het pensioenakkoord. Het algemeen bestuur van het CNV neemt de uitslag over.

,,Het pensioenakkoord maakt een eind aan een jarenlange discussie en is een verbetering voor alle werknemers. We zijn zeer verheugd dat onze achterban in grote meerderheid voor het pensioenakkoord stemt”, aldus CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden.

Onze verslaggever Ertan Basekin is in Apeldoorn. Volg de uitslag van de FNV-stemming over het pensioenakkoord hieronder aan de hand van zijn tweets: