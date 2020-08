Oorlog in de VS om de postbus

Een medewerker van het Amerikaanse postbedrijf USPS belaadt trucks. Ⓒ foto AFP

WASHINGTON - De oorlog tussen de Democraten en Trump om het stemmen per post is dit weekeinde in alle hevigheid losgebarsten. Trump doet er volgens de Democraten alles aan om het recht op het stemmen per post te dwarsbomen opdat hij de verkiezingen niet verliest. Trump zelf beweert - zonder enig bewijs - dat stemmen per post leidt tot stembusfraude.