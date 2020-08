Parlement VS in allerijl terug om postoorlog: zo zit het

Een medewerker van het Amerikaanse postbedrijf USPS belaadt trucks. Ⓒ foto AFP

WASHINGTON - UPDATE - Voorzitter Nancy Pelosi van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft het parlement teruggeroepen van reces om de crisis rond het stemmen met post op te lossen. De oorlog tussen de Democraten en Trump is dit weekeinde in alle hevigheid losgebarsten. Waarom heeft iedereen het ineens over post?