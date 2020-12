Explosie bij huis Deventer, mysterieuze Porche heeft ’speciale aandacht’

De aanslag in de Leonard Springerlaan gebeurde rond 03.00 uur ’s nachts, schrijft de regionale krant De Stentor. De voordeur van het pand ligt aan flarden. De bewoner is ongedeerd. Hij werd opgevangen bij buren en is ook al door de politie gehoord.

Ook buren hebben schade, onder meer een ruit is gebarsten.

De klap moet flinke indruk maken in de buurt, want het geluid zou tot in de wijde omgeving gehoord zijn. Brokstukken liggen over de straat verspreid. Direct na het incident verzamelden buren zich buiten op straat.

Porche

Op dit moment is de recherche druk bezig met onderzoek. Volgens een fotograaf die al enige tijd aanwezig is in de straat, hebben agenten op enig moment lint om een Porche gehangen, enige tijd nadat de straat zelf werd afgezet. „De politie kon nog niet aangeven wat er met de auto aan de hand is, behalve dat ’het hun speciale aandacht heeft in het onderzoek’. Op het oog is er niets speciaals aan of naast het voertuig te zien”, laat de fotograaf van News United weten. Wel opmerkelijk – en daardoor vermoedelijk reden van extra aandacht: op andere geparkeerde auto’s lag ’s nachts een flinke ijslaag, bij de Porche niet. Er is dus recentelijk in gereden. De politie kan nog niet vertellen van wie de auto is.