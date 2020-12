Explosie bij huis in Deventer, buren rechtop in bed

De aanslag in de Leonard Springerlaan gebeurde rond 03.00 uur ’s nachts, schrijft de regionale krant De Stentor. De voordeur van het pand ligt aan flarden. De bewoner is ongedeerd. Hij werd opgevangen bij buren en is ook al door de politie gehoord.

Ook buren hebben schade, onder meer een ruit is gebarsten.

De klap moet flinke indruk maken in de buurt, want het geluid zou tot in de wijde omgeving gehoord zijn. Brokstukken liggen over de straat verspreid. Direct na het incident verzamelden buren zich buiten op straat.

Porsche

Op dit moment is de recherche druk bezig met onderzoek. Volgens een fotograaf die al enige tijd aanwezig is in de straat, hebben agenten op enig moment lint om een Porsche gehangen, enige tijd nadat de straat zelf werd afgezet.

Woordvoerder Anne Coenen van de politie laat weten dat de Porsche niets met de zaak te maken heeft. ,,Als wij plaats delict onderzoek doen spannen we linten. Ook bij deze auto. Maar hij is eigendom van iemand uit de buurt waarvan vaststaat dat deze in geen enkel verband staat met de zaak.’’