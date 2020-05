’Kappers volgende week weer open, ook zonder mondkapje’

Dat melden Haagse bronnen aan De Telegraaf.

Het Outbreak Management Team (OMT) ziet voldoende medische ruimte om deze beroepsgroep weer op te laten starten. Op de intensive care liggen een stuk minder mensen met corona dan eerst. Contactberoepen, zoals kappers, masseurs en voetspecialisten, staan bij het kabinet vooraan in de rij om weer van het slot te halen. Voorwaarde is dat brancheverenigingen al zover zijn en zich bij de plannen senang voelen.

Mensen met een contactberoep hoeven straks niet per se een mondkapje te dragen, wordt gemeld. Het mag wel. Het OMT heeft extra onderzoek gedaan naar het nut en de noodzaak van mondkapjes. Betrokkenen melden dat er geen evident bewijs gevonden is dat ze veel uithalen, maar ook niet van het omgekeerde. „De bal ligt ergens in het midden”, zegt een Haagse bron.

Dit laatste kan ook betekenen dat ook gewone burgers een mondkapje kunnen dragen. Eerder werd daar nog door RIVM-baas Jaap van Dissel van gezegd dat dit ’schijnveiligheid’ zou opwekken. Die koers lijkt het OMT nu alsnog te laten varen. Het is aan het kabinet om te bepalen wat er met dit advies moet worden gedaan.

Definitieve knopen moeten daarover nog worden doorgehakt. Dat gebeurt naar verwachting uiterlijk morgen, dan heeft het kabinet opnieuw crisisberaad.

Na het crisisberaad volgt een persmoment. Het kabinet zal daar uitgebreid de tijd nemen om uit te leggen hoe Nederland de weg uit de crisis kan bewandelen, zeggen betrokkenen. Het is een soort routekaart richting een vaccin. Het moet iedereen meer houvast en hoop geven.

Dat vaccin wordt niet binnen anderhalf jaar verwacht. In die anderhalf jaar kunnen steeds meer vrijheden worden teruggegeven, is het idee. Maar dan moet Nederland zich wel steeds strikt aan de gedragsmaatregelen houden. Die gedragsmaatregelen zijn nu bijvoorbeeld nog om zoveel mogelijk thuis te blijven, maar dat verschuift op een nog nader te bepalen moment naar alleen met gezondheidsklachten thuis blijven.

Na de contactberoepen moeten terrassen ook weer snel open kunnen. De datum van 1 juni wordt daarbij genoemd, maar is nog alles behalve zeker.

Een andere discussie is hoe het openbaar vervoer weer kan worden opgestart. Daarbij wordt bekeken hoe crowd control het beste kan worden ingezet en of het dragen van mondkapjes verplicht moet worden door de overheid, of de ov-bedrijven zelf.

