Enorme explosie munitieopslag Rusland

Een zegsman van de strijdkrachten heeft verzekerd dat de brand binnen de basis blijft. Ⓒ Twitter

ATSJINSK - In het zuiden van Rusland is een munitieopslagplaats ontploft. De explosies en branden duren nog voort en de autoriteiten in Moskou hebben gelast dat alle mensen die er in een straal van 20 kilometer omheen wonen, naar verder verwijderd liggende oorden vertrekken. Bij de explosies zijn vier gewonden gevallen volgens Russische media.