Chocopasta voor baby’s ’meest misleidend’

Consumenten konden ruim twee weken hun stem uitbrengen op de site van de organisatie en meer dan 10.000 mensen deden dat. Van hen stemde 23 procent op de chocopasta. Volgens foodwatch bevat het product bij elkaar 69 procent suiker en vet en wordt juist afgeraden om het aan baby’s te geven, onder andere door het Voedingscentrum. „Vooral de claim ’vanaf 8 maanden’ is storend”, stelt foodwatch.

Kaasspread

Tweede in de windei-verkiezing (met 22 procent van de stemmen) is de ’seizoensgroente’ van Albert Heijn. Albert Heijn prees onder andere asperges uit Peru en specieboontjes uit Egypte aan als seizoensgroente, aldus de organisatie. Het aantal stemmen op het product stagneerde nadat Albert Heijn toezegde te stoppen met het aanprijzen van groente uit andere werelddelen als ’seizoensgroente’. De derde plaats is voor AH geitenkaasspread, „met vooral koeienkaas.”

Vorig jaar won Smartwater van Coca-Cola dat volgens foodwatch gewoon duur water is. De verkiezing is tien jaar geleden door de organisatie in het leven geroepen als protest tegen „marketingleugens” en claims die op verpakkingen staan, maar niet worden waargemaakt.