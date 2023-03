Zomertijd gaat in, klok moet uur vooruit

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

DEN HAAG - De klok moet een uur vooruit worden gezet, want in de nacht van zaterdag op zondag gaat de zomertijd weer in. Om 02.00 uur gaat de klok een uur vooruit naar 03.00 uur.