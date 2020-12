Oud-hoofdredacteur Turkse krant krijgt 27 jaar cel

Can Dündar samen met zijn vrouw en filmproducent Dilek Dündar. Ⓒ Christoph Soeder/dpa

ISTANBUL - Een rechtbank in Istanbul heeft de in Duitsland wonende Turkse journalist Can Dündar tot meer dan 27 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De rechtbank acht hem schuldig aan spionage en hulp aan een terroristische organisatie.