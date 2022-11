Auto gevangenentransport aangereden op terugreis van rechtbank

De aanrijding vond plaats nadat een automobilist vanaf de oprit wilde invoegen op de snelweg, aldus de woordvoerder. „Voor zover bekend is er alleen blikschade.” Een woordvoerder van de politie laat weten dat iemand „ter controle naar het ziekenhuis” moest vanwege de aanrijding. In welke auto de gewonde zat kon de politie niet zeggen.

Het transport was onderweg naar de gevangenis waar de gedetineerde vastzit. Om welke gedetineerde het gaat en in welke gevangenis deze zit, heeft de DJI niet bekendgemaakt. De auto met de gevangene is uiteindelijk met de andere auto van het transport naar de plaats van bestemming geëscorteerd.

De woordvoerder van de DJI kan niet zeggen of er opzet in het spel was bij de aanrijding. De woordvoerder van de politie kon dat evenmin.