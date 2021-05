Spelende kinderen vinden botten in riet langs Oude Maas

Binnenland

Uit Eindhovens ziekenhuis ontsnapte man (73) gevonden in laadbak bestelbus

De 73-jarige man die zaterdagavond vermist is geraakt, omdat hij uit het ziekenhuis ontsnapte, is maandagochtend teruggevonden in de laadbak van een bestelwagen. Inmiddels is hij weer teruggebracht naar het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.