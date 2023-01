Witte haai onthoofdt duiker langs westkust Mexico

Geschrokken vissers waren eerder deze maand langs de westkust van Mexico getuige van de aanval op de man, Manuel Lopez, een vijftiger. „Hij was aan het duiken toen het dier hem aanviel, zijn kop eraf rukte en in zijn beide schouders beet”, zegt een ooggetuige volgens de New York Post.

Lokale vissers waren al gewaarschuwd voor een frequentere aanwezigheid van haaien in de baai. Lopez ging toch het water in om gewilde weekdieren te verzamelen. Hij zou die willen verkopen als delicatesse. Hij was aan het duiken zonder zuurstoftank, niet ver van de kust.