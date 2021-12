Islamitische Staat maakt comeback in Irak en Syrië

Premium Buitenland

Wel bommen, geen papieren; dreigende illegaliteit voor duizenden Syriërs in Rusland

Wie oorlog zaait, kan vluchtelingen verwachten. Volgens het Kremlin heeft Europa de veelal Irakese ontheemden aan de grens met Wit-Rusland daarom aan zichzelf te danken. Maar hoe vergaat het vluchtelingen uit Syrië in Rusland, dat in 2015 haar leger stuurde om de Syrische dictator Bashar al-Assad in...