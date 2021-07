Benodigde scanapp nog niet aanwezig op luchthavens: ’Neem papieren vaccinatiebewijs of testbewijs mee’

Wie vanochtend op vakantie dacht te gaan met het Digitaal Coronacertificaat in de CoronaCheck-app van de overheid, had het goed mis. Er blijkt geen materiaal aanwezig om de in die app gegenereerde QR-code te scannen. Het gevolg is veel ouderwets papierwerk en maar hopen dat je niets bent vergeten thuis, meldt Hart van Nederland.

De QR-code die gegenereerd wordt in de CoronaCheck-app, moet door de vliegtuigmaatschappijen worden gescand. Daar is op hun beurt een fysieke scanner én een extra applicatie voor nodig. Beide blijken volgens Hart van Nederland nog niet aanwezig. De scanners zijn nog niet overal geleverd en de benodigde app voor die apparaten is nog niet beschikbaar.

Reisorganisatie TUI zag de bui al hangen en wist haar klanten tijdig te waarschuwen voor een eventuele administratieve rompslomp op de luchthaven. „We wisten het gisterenmiddag en hebben onze reizigers zoveel mogelijk geprobeerd in te seinen hierover”, vertelt de woordvoerster reisorganisatie TUI. „Ze moeten dus een papieren vaccinatiebewijs of testbewijs meenemen in plaats van de digitale app. Daarnaast komen er nog een hoop inreisgegevens bij van het land waar je heen gaat.