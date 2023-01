Dieven bellen politie voor hulp met vervoeren gestolen spullen en een lift naar het vliegveld

De politie kreeg een telefoontje van de dieven waarin niets werd gezegd. De politie arriveerde even later bij een huis in de plaats Poinciana waar niemand woonde, maar ze wel via een niet afgesloten deur naar binnen konden. Daar troffen ze Martin en zijn vriendin Liz aan, die beiden niks in het huis te zoeken hadden. Martin bleek eerder die dag een winkel te hebben beroofd en was veroordeeld voor een eerdere inbraak.

Liz vertelde dat ze het alarmnummer had gebeld om te vragen of de hulpdiensten ze wilden helpen met het vervoeren van gestolen spullen in het huis waar ze hadden ingebroken. Ook wilden ze een lift naar het vliegveld vanwaar ze naar New York wilden vliegen.

Het Polk County Sheriff’s Office schrijft op Facebook: „De politie heeft ze zeker geholpen met hun spullen en ze hebben zeker een lift gegeven, maar niet naar het vliegveld…maar naar Polk Pokey. Polk Pokey is toch veel beter dan New York.” Pokey is Amerikaanse straattaal voor ’gevangenis’.

Martin werd gearresteerd voor het beroven van de Dollar General winkel. Zijn vriendin voor de inbraak in een leegstaand huis.