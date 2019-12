Klimaatdemonstranten weer vrij na Schiphol-actie

De Marechaussee verwijdert een actievoerder van Greenpeace uit Schiphol Plaza. Ⓒ ANP

SCHIPHOL - De actievoerders van Greenpeace die zaterdag door de marechaussee werden aangehouden op luchthaven Schiphol zijn weer vrijgelaten. Volgens een woordvoerder werden de laatsten zaterdagavond naar huis gestuurd. In totaal hield de marechaussee 25 mensen aan. Die maakt een dossier op over de aanhoudingen. Het Openbaar Ministerie (OM) bepaalt of mensen worden vervolgd.