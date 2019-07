Hulp voor oudere bij uitlaten hond

Rotterdam werkt aan plannen om ouderen zo lang mogelijk hun huisdier te laten houden. Ⓒ DIJKSTRA BV

Rotterdam - Zieken of ouderen die zelf hun hond niet meer kunnen uitlaten, worden in de toekomst gekoppeld aan een dierenbuddy. De gemeente Rotterdam wil in samenwerking met de Dierenbescherming onderzoeken of het platform voor vrijwilligers in de stad, Rotterdammers voor Elkaar, deze mensen en hun huisdier kunnen helpen.