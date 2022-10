Eric Wetzels gekroond tot VVD-partijvoorzitter

Wetzels voerde de afgelopen maanden stevig campagne om de voorzittershamer bij de liberalen te kunnen bemachtigen. Centraal daarin stelde hij dat hij zich hard wil maken voor meer discussie in zijn partij net als meer inbreng van de leden op de partijkoers. Het leverde hem de gunst op van bijna 70 procent van de VVD-achterban. Het past in een recente trendbreuk bij de VVD dat leden zich actief verzetten tegen besluiten van de partijtop, zoals eerder op een congres gebeurde bij stikstofplannen en later dit jaar bij asiel.

De VVD zoekt al langer naar een nieuwe voorzitter. De plek werd vacant nadat de vorige voorzitter, Christianne van der Wal, doorschoof naar het kabinet. Zij werd stikstofminister. Onno Hoes vervult sindsdien de rol van tijdelijke partijvoorzitter. Afgelopen zomer droeg het VVD-hoofdbestuur hem voor als voorkeurskandidaat.

Dubbele pet

De voordracht van Hoes zorgde binnen de VVD al snel voor reuring. Vanuit allerlei geledingen sijpelde er verzet binnen. Kritiek kwam er op de dubbele petten die Hoes zou dragen. De VVD’er was naast zijn interim-voorzitterschap bij de VVD namelijk ook de voorzitter van de NVM, de belangenorganisatie van makelaars. Dit terwijl de VVD’er als invalvoorzitter al maanden aanwezig was bij vergaderingen met Mark Rutte en andere machtige VVD-politici over het kabinetsbeleid, waaronder de woningmarkt. Volgens kritische VVD-leden wekte Hoes daarmee op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling.

Wetzels heeft al eerder in het partijbestuur van de liberalen gezeten. In 2017 was hij waarnemend voorzitter. Dat gebeurde nadat de toenmalige VVD-preses Henry Keijzer terugtrad zodat er onderzoek kon worden gedaan naar dubieuze transacties met zijn uitvaartbedrijf de Facultatieve. Wetzels was eerder ook voorzitter van de VVD Brabant.

Bert Homan

Aanvankelijk kandideerden drie VVD’ers zich voor het partijvoorzitterschap. Naast Hoes en Wetzels stak Bert Homan zijn vinger op. Vorige week trok Homan zich in de eindstrijd terug als kandidaat om vervolgens achter Wetzels te gaan staan. Dat ging gepaard met een mokerslag in de richting van Hoes. Op sociale media schreef Homan: „Eric Wetzels wil hetzelfde als ik: de leden centraal. Bij Onno voel ik dat niet.”

VVD’ers verwachten dat de nieuwe voorzitter mogelijk een zeer belangrijke taak op zijn bord krijgt: het eventuele vertrek van Mark Rutte in goede banen leiden. Of de VVD-leider opstapt en wanneer dat dan zou zijn staat allerminst vast, maar mocht dat gebeuren dan speelt de VVD-voorzitter daarin een sleutelrol.