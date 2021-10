Wijkertunnel (A9) op slot voor vrachtverkeer

,,Het is schandalig dat dit weer op deze manier gaat”, reageert voorzitter Elisabeth Post van Transport en Logistiek Nederland (TLN). ,,Het is gewoon een schande dat we zo met de infrastructuur omgaan. Het auto- en vrachtverkeer zijn belangrijk voor onze economie, dan mag je ook verwachten dat het onderhoud op orde is. Daar heeft het met dit soort zaken geen schijn van.”

Tijdens een onderhoudsronde in de Wijkertunnel bleek dat er een aantal ventilatoren defect is, waardoor bij een calamiteit met veel rookontwikkeling onvoldoende rook uit de tunnel geblazen kan worden. ,,Door vrachtwagens en touringcars tijdelijk om te laten rijden, neemt de kans op een ongeluk met veel rookontwikkeling dusdanig af dat de tunnel blijft voldoen aan de gestelde veiligheidsmarges. Hierdoor blijft de tunnel veilig te gebruiken”, aldus een woordvoerder. die stelt dat hierover afspraken zijn gemaakt met de brandweer.

Onbepaalde tijd

Voor onbepaalde tijd gaat de tunnel op de A9 daarom nu dicht voor vrachtverkeer en touringcars. ,,Natuurlijk, veiligheid gaat voor alles maar met mij begrijpt ook onze achterban niet waarom Rijkswaterstaat ineens geconfronteerd wordt met een aantal rookmelders dat tegelijk stuk gaat. Laat staan waarom het mogelijk weken moet duren om ze te vervangen”, briest een geagiteerde Elisabeth Post.

Vanaf vrijdagochtend 8 oktober 05.00 uur mag er in beide richtingen geen vracht- en touringcarverkeer door de Wijkertunnel. Vrachtwagens en bussen worden omgeleid via de naastgelegen Velsertunnel, de Coentunnel en Zeeburgertunnel (A10) en moeten rekening houden met extra reistijd.

Extra drukte bij andere tunnels

,,Dit is een route waar veel vrachtverkeer gebruik van maakt. De bereikbaarheid van IJmuiden, de Amsterdamse Haven en de Zaanstreek komt door deze afsluiting behoorlijk onder druk te staan”, zegt Post. „Het gaat om een kwart minder capaciteit aan tunnels; de afsluiting betekent extra drukte en mogelijk files bij de andere tunnels. Dat moet zo kort mogelijk duren.”

Druk op infrastructuur

„Dit incident onderstreept nogmaals dat het onderhoud van vitale infrastructuur in Nederland onder grote druk staat. Het is van het grootste belang dat het komende kabinet zijn portemonnee trekt om betere controle te krijgen over de infrastructuur”, aldus Post.

De afgelopen week werd het verkeer ook al getroffen door fileleed door de gedeeltelijke afsluiting van de A12 en is er veel hinder vanwege werkzaamheden van RWS aan de Haringvlietbrug.