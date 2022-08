Strandtent in Rockanje volledig verwoest door brand

De brand brak vrijdagochtend vroeg uit in de strandtent aan de Swinsedreef. Het pand was niet meer te redden, aldus de brandweer. „Je ziet de vlammen uit het pand slaan”, zei een woordvoerder van de brandweer.

Duinen

De brandweer was in de ochtend druk bezig om te voorkomen dat het vuur over zou slaan naar de duinen. Onder meer een drone is ingezet om de warmste delen van de brand te ontdekken, zodat de brandweer kon zien waar extra inzet nodig was en het duingebied nat moest worden gehouden.

Aangezien de brand woedde in een natuurgebied, was het een uitdaging water te krijgen bij de brand, zegt de woordvoerder. „In een natuurgebied is dat altijd meer een uitdaging.” Het water werd nu van een afstand naar de brand gebracht via speciale wagens en middels grote slangen die verbonden zijn met tankwagens die bij het vuur staan. „Die slangen zijn zo dik, daar kunnen geen auto’s overheen.” De 1e Slag, een van de toegangswegen naar het badstrand van Rockanje, werd daarom afgesloten.

Video: De brandweer vecht hard tegen de vlammen.