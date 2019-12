Economische groei valt lager uit dan gedacht

In september rekende het CPB nog op een economische groei van 1,5 procent voor komend jaar, maar die verwachting heeft het planbureau nu bijgesteld. Het wijst vooral naar Amerikaans handelsbeleid en de Brexit en de daarbij horende mindere wereldwijde economische groei als reden.

Maar ook de problemen rondom stikstof en PFAS die bouwers en boeren in ons land bezighouden, drukken de economische groei van komend jaar, al is dat volgens het planbureau ’in mindere mate’ een probleem. Maar de problemen zorgen wel voor 0,1 procentpunt minder economische groei in 2020.

CPB noemt de problemen ’een nieuw binnenlands risico’. De effecten zijn nu nog beperkt, maar dat zou kunnen veranderen. „Hoewel bouwbedrijven op dit moment nog gevulde orderportefeuilles hebben, kan dat op termijn veranderen daar er minder nieuwe bouwvergunningen worden afgegeven”, meldt het planbureau.

Koopkracht

De koopkrachtverwachtingen van het CPB worden niet aangetast door de mindere economische groei. Het planbureau rekent nog altijd op een koopkrachtplus van 2,1 procent voor Nederlanders. Door het uitstel van pensioenkortingen, staat de koopkracht van gepensioneerden volgend jaar minder onder druk, maar hun plus komt desalniettemin uit op maar 1 procent, omdat pensioenen ook nauwelijks geïndexeerd worden.

De werkloosheid zal naar verwachting volgend jaar iets oplopen, naar 3,6 procent. Maar dat is nog altijd ’historisch laag’, meldt het CPB. Mede door die krapte op de arbeidsmarkt loopt de cao-loonstijging op naar 2,8 procent.