LIVE ’Seksdocent’ wil vrijlating

Tijdens eerdere tussenzittingen schitterde de ex-docent door afwezigheid maar dinsdag is hij er wel. De eigenlijke behandeling volgt op zijn vroegst in april. S. wil dat moment in vrijheid afwachten.

’Schokkend’

Schorsing van de voorlopige hechtenis is wat betreft de getroffen families een slecht idee. „Schokkend voor de slachtoffers en voor de maatschappij”, noemt een woordvoerder het namens de getroffen families.

„De Israëlische reclassering heeft al vastgesteld dat S. gevaarlijk is en dat de kans op vlucht en op herhaling aanwezig is. Bovendien is hij al eens naar Israël gevlucht en heeft hij zich vervolgens hevig verzet tegen uitlevering aan Nederland. Ook heeft hij niet meegewerkt aan het onderzoek in het Pieter Baan Centrum.”

„Mijn cliënten vrezen voor miskenning van hun slachtofferschap”, zegt ook advocaat Margreet de Boer. „Er is meer dan genoeg reden om hem vast te houden.”

Ondertussen rommelt het in de zaak. De politie heeft tevergeefs gezocht naar een usb-stick met camerabeelden. Een conciërge heeft aan een van de ouders opgebiecht dat er drie belastende fragmenten zijn opgenomen, in opdracht van de school.

Hoekje van het schoolplein

Te zien zou zijn wat Ephraim S. met leerlingen uitspookt in hoeken van het schoolplein. De beelden zouden op een stick aan de directie zijn gegeven. Ze zijn nooit meer opgedoken.

De ouders van de slachtoffertjes wantrouwen het schoolbestuur. Ze verklaarden dat de school hen in 2012 onder druk zette om geen aangifte te doen. De schoolleiding zelf stelde het doen van aangifte vier maanden uit tot het al te laat was: de verdachte ontsnapte in september 2012 naar Israël en het duurde vier jaar voor hij werd uitgeleverd.

„Veel van mijn cliënten zijn zeer ontevreden met hoe de school destijds met de zaak is omgegaan door het binnenskamers te houden en in de doofpot te stoppen”, zegt De Boer. „Het kan zijn dat ze nog stappen tegen de school gaan ondernemen. Maar eerst moet het gaan over wat de verdachte precies heeft gedaan.”

Verslaggever Mascha de Jong volgt de zaak live. Volg haar updates hieronder.