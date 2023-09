Defensie begonnen met berging Britse bommenwerper in IJsselmeer

DEN HAAG - Defensie is maandag begonnen met het bergen van de Britse bommenwerper Lancaster ED603 in het IJsselmeer. Het vliegtuig werd in de Tweede Wereldoorlog door een Duits jachtvliegtuig neergehaald. In het wrak bevinden zich mogelijk nog stoffelijke resten van drie vermiste bemanningsleden.

Een Britse Lancaster die in de Tweede Wereldoorlog in actie kwam. Ⓒ ANP / AFP