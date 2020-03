Nederlander vast in Thailand na ’diefstal’ zwembroek

Recent zette Jelle een bericht op sociale media, waarin hij uit de doeken deed wat er in het Thaise jungleplaatsje Pai was gebeurd. „Ik besloot een zwembroek mee te nemen uit een winkel en geld op de toonbank te leggen omdat er niemand in die winkel was en ik haast had”, aldus de Nederlander.

Hij werd opgepakt en berecht. Nu wacht hij op overplaatsing naar de noordelijke plaats Chiang Rai. Thaise detentiecentra staan niet bepaald goed bekend. Een Nederlander in Thailand noemt het ’een soort extra hel op aarde’. Nederlanders die er vastzaten, hebben het over cellen waar tientallen mensen zitten. Slapen gebeurt vaak op een betonnen vloer.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan verder weinig over de zaak kwijt. Op persoonlijke omstandigheden wordt niet ingegaan. Tegelijk meldt ook Jelle zelf dat hij contact heeft met de ambassade. Mogelijk wordt hij het land uitgezet, iets wat niet ongebruikelijk is in het Zuidoost-Aziatische land. Buitenlanders die over de schreef gaan, worden regelmatig zonder pardon op het vliegtuig gezet, waarna ze een aantal jaar niet welkom zijn.

Afgaande op online berichten reisde Jelle al maanden over de wereld. Na een lange periode in Australië kwam hij eind januari aan in Thailand. Pai staat bekend als een feeststadje in de jungle in het noorden van het populaire vakantieland. Veel toeristen pakken een scootertje om via een kronkelende weg naar het stadje te rijden waar de economie voor een aanzienlijk deel op toerisme draait.

In een kort chatgesprek liet Jelle vorige week weten dat hij tijdelijk over een telefoon kon beschikken, maar dat hij op een later moment precies wil vertellen wat er is gebeurd. „Eerst moet ik even deze situatie oplossen”, aldus de Nederlander, die op sociale media vroeg of iemand wellicht wat schoon drinkwater en gezond eten kon brengen. „Ik zou het verschrikkelijk op prijs stellen.”