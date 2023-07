Dronken bestuurder met kinderen in auto van de weg gehaald

Verscheidene bestuurders belden de politie omdat de man van links naar rechts over de snelweg schoof. Hij raakte ook bijna een vangrail. De politie gaf de man een stopteken, waarna hij abrupt stil bleef staan. Volgens de agenten reageerde de man sloom en traag, was hij onvast ter been en rook hij naar alcohol.

Op het politiebureau gaf hij toe dat hij te veel had gedronken en dat hij niet had moeten gaan rijden. De moeder heeft de kinderen, een jongen en meisje in de basisschoolleeftijd, op het bureau opgehaald.