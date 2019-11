VS en Zuid-Korea schrappen legeroefening

Beide landen zeggen vrede te hebben met het opschorten van de training, volgens de bronnen van de Zuid-Koreaanse krant. Mogelijk wordt een andere datum gekozen voor de training.

Zuid-Korea en de VS houden sinds 2015 gezamenlijke oefeningen. In 2017 was de grootste training met ongeveer 270 luchtvoertuigen, zoals straaljagers en navigatie-apparatuur.

Noord-Korea ziet de legeroefeningen als militair machtsvertoon en als provocatie. Het overleg tussen de VS en Noord-Korea zit al maanden vast.