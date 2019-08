Epsteins ’Sweethearts’ mogelijk toch vervolgd

De vrouwen, die voor de pedofiele miljardair meisjes recruteerden en ’trainden’, verkregen ruim 10 jaar geleden immuniteit als onderdeel van een overeenkomst in Florida. Die deal zou wel eens in New York niet kunnen gelden en daarmee dreigt alsnog vervolging voor Sarah Kellen, Nadia Marcinkova, Lesley Groff en Adriana Ross, schrijft de Daily Mail.

Epstein haalde Nadia Marcinkova zelf uit Oost-Europa naar Amerika. Ⓒ AFP

Al sinds de aanhouding van Epstein wordt er gespeculeerd over het aantal mensen dat hij in zijn val zou meeslepen. Na Epsteins zelfmoord in een cel zijn die speculaties alleen maar toegenomen. De openbaar aanklager zette na de geruchtmakende zelfmoord zijn onderzoek voort, gevoed door nieuwe aanklachten en meldingen van slachtoffers. En dat onderzoek leidt opnieuw naar de vier vrouwen.

Het beeldschone viertal zou jonge meisjes hebben geronseld en hen geld hebben geboden om ’massages’ te geven aan de steenrijke pedofiel. Lesley Groff, Adriana Ross en Sarah Kellen golden als assistentes. Nadia Marcinkova werd zelf als tiener geronseld en was dus ook slachtoffer. Zij was seksslavin van Epstein, maar werkte daarna ook voor hem.

De vrouwen leiden sinds de - overigens zeer geheime - deal uit 2008 een leven buiten de spotlights, maar daar kan snel verandering in komen.