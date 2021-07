Twee mannen (19 en 29 jaar) aangehouden voor dodelijk schietincident Schiedam

Maandagmiddag om 13.55 uur kreeg de politie een melding binnen dat er schoten waren gehoord en dat een man zwaargewond in een auto zou liggen. Toegesnelde agenten verleenden eerste hulp en het 32-jarige slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een paar uur later is de man alsnog aan zijn verwondingen overleden.

Bekijk ook: Man zwaargewond bij schietpartij Schiedam

Raadsel

De Rotterdamse politie maakte dinsdag bekend dat op verdenking van betrokkenheid bij de moord een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 19-jarige man uit Hoek van Holland dinsdagnacht zijn aangehouden. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Waarom K. is doodgeschoten is nog een raadsel. De man van Turkse afkomst stond op 27 september 2019 terecht voor de Rotterdamse rechtbank omdat hij op de A4 ter hoogte van Hoogvliet en Schiedam een man had bedreigd met een vuurwapen. Ook werd hij verdacht van het hebben van een verboden wapen. Tien jaar eerder stond hij terecht voor een inbraak.

Buurtbewoners schrokken rond 14:00 uur op toen er schoten waren gelost in de Loeffstraat. Een voorbijganger vond vervolgens de zwaargewonde man in de auto. De gealarmeerde hulpdiensten reanimeerde K. ter plekke waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht. Daar overleed hij een paar uur later aan zijn verwondingen. De politie begon direct met een sporenonderzoek en vroeg camerabeelden op en sprak met verschillende getuigen. Dit onderzoek, zo vertelt de politie, leidde naar de twee aangehouden verdachten.

De politie is nog steeds op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben van de moord. Ook is het rechercheteam op zoek naar beelden van bijvoorbeeld een dashcam of deurbel.