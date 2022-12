Inwoners grensstreek Limburg kunnen donderdag Duits testalarm krijgen

Ook gaan in Duitsland op hetzelfde moment de sirenes af als onderdeel van het landelijke testalarm, en ook dat signaal kan tot in Limburg hoorbaar zijn. Het is volgens de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor het eerst dat de Duitse overheid een landelijke testdag houdt met dit noodberichtensysteem.

„Bij ontvangst van het testbericht kan uw telefoon tevens een hard geluid laten horen”, aldus de veiligheidsregio. „Wie een dergelijk testbericht ontvangt of de sirene hoort, hoeft niks te doen.” Via de landelijke Duitse alarmeringsapp ’Nina’ wordt een bericht gestuurd. Deze app is via de appstores gratis verkrijgbaar voor inwoners van de Limburgse grensstreek.

Duitse noodberichten worden doorgestuurd zodra de mobieltjes verbinding maken met een Duitse telecomaanbieder zoals Telekom, Vodafone DE of Telefónica. Het Duitse systeem van ’cell broadcast’ staat nog in de kinderschoenen en moet vanaf eind februari officieel in gebruik worden genomen. Inwoners kunnen dan worden gewaarschuwd voor onder meer acuut gevaar, een aardbeving, naderend hoogwater of een ongeval met gevaarlijke stoffen.