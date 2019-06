Lek in pak gedicht, Maarten (te) snel

Bekijk ook: Maarten heeft eerste drie stempels te pakken

Ondanks het lek ligt Van der Weijden een uur voor op schema. De tocht loopt zo voorspoedig dat niet iedereen op tijd was om met hem mee te zwemmen in Stavoren. In die plaats haalde hij rond 12.40 zijn vierde stempel. Een uur eerder dan gepland. Daar zwommen zo’n vierhonderd mensen vijfhonderd meter of tweeduizend meter mee. De zwemmer zei dat hij zich goed voelt, maar wel een beetje pijn in de schouder heeft.

Terwijl de zwemmer de voormalige Hanzestad naderde, kwamen van alle kanten zwemmers aansnellen. Hollend in hun badpak, met een oranje zwemband onder de arm.

,,Hij is flink voor op schema”, zei Suzan Kroontje (35), terwijl ze even voor het geren van sommigen op weg was naar haar startplek. ,,Niet iedereen heeft het gehaald. Ik ben zelf op tijd vertrokken.” De vrouw die voor het ‘ideaal’ mee zwemt, haalde vijfhonderd euro op voor het goede doel.

Ook de tachtig ‘meezwemmers’ die in alle elf steden twee kilometer meezwemmen met de tocht, moesten zich flink haasten. ,,We hebben iets korter geslapen”, zegt Dennis Schutten (45). Hij wist dat de tocht voorspoediger kon gaan, „maar ik heb me uiteindelijk toch gehaast”.

De waterpoloërs waren niet op tijd, maar haalden wel veel geld op voor het goede doel.

Onder de laatkomers is het waterpoloteam SG De Vliet, heren 4 uit de Zuid-Hollandse streek Het Westland. ,,We dachten juist dat we ruim op tijd gingen’’, aldus Paul van den Berg, terwijl hij en de helft van het team te voet op weg waren naar de startplek. De andere helft was nog verder weg en dat terwijl Van der Weijden de startplek dan al even voorbij is.

Vorig jaar wilden de mannen ook meezwemmen, maar dat ging toen niet door vanwege de E. colibacterie in het water. Daardoor werd het mee zwemmen voor iedereen afgeblazen. Dat de heren nu te laat te water gaan, is jammer, maar Van den Berg is niet getreurd. ,,We hebben gelukkig wel vijfduizend euro opgehaald en daar gaat het om.’’

Susan ter Wisscha (43), eveneens een laatkomer, verwoordde haar probleem en dat van haar lotgenoten bondig: ,,Hij zwemt gewoon te snel.''

Volgens Huisman van de organisatie die achter Van der Weijden aan vaart, is Van der Weijden niet sneller gaan zwemmen, maar ook niet langzamer. ,,Hij heeft een heel constante slag.”