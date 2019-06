LIVE: Maarten ligt voor op schema

Volgens Laura Huisman van de organisatie, die in een boot achter de zwemmer aan vaart, gaat het goed met Van der Weijden. ,,Hij is tiptop in orde.’’

De zwemmer ligt iets voor op schema. Naar verwachting komt hij rond het middaguur aan in de voormalige Hanzestad. ,,Ik heb net even met hem gesproken. Hij voelt zich erg goed. Hij zwemt constant en hij krijgt heel veel mee van zijn omgeving. Hij vindt het ontzettend leuk dat er langs de kant zoveel mensen op de been zijn.’’

Met het passeren van Sloten heeft Van der Weijden een van de eerste potentiële hindernissen geveld. Bij zijn poging vorig jaar had hij veel last van golfslag op het open water van het Slotermeer. ,,In dit geval helemaal niet. Het water was spiegelglad.

De organisatie zorgt ervoor dat Van der Weijden dit jaar om de twintig minuten iets te eten krijgt. Om de vijf uur is dat een warme maaltijd. ,,Hij heeft net hangend in het water een lekkere lasagne gegeten.’’ Daarna is de zwemmer ingesmeerd vanwege de zon.