Mona Keijzer besmet met het coronavirus

Dat laat Keijzer via Twitter weten. Ze zegt geen klachten te hebben. „Geen zorgen; ik voel mij goed”, schrijft het Volendamse stemmenkanon. „Uiteraard zit ik in thuisisolatie en doe ik dus de komende tijd mijn werk via de digitale weg.”

Keijzer is niet de eerste bewindspersoon die besmet raakt met het coronavirus. Afgelopen najaar overkwam het ook staatssecretaris Barbara Visser (Defensie). Daarnaast hebben de nodige ministers – zoals Hugo de Jonge (Volksgezondheid), Slob (Onderwijs), Van Ark (Medische Zorg) en Van ’t Wout (Economische Zaken) – eerder uit voorzorg in thuisisolatie gezeten.